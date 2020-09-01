Санкции Запада против Лукашенко: угроз много, а реальных мер — ноль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

В последний день лета три прибалтийские республики ввели санкции против Александра Лукашенко и ещё 29 белорусских должностных лиц. Формальный повод — результаты недавних президентских выборов в Белоруссии, которые признали не все, а также обвинения в «полицейском насилии» при разгоне оппозиционных митингов в Минске и других городах.

Санкции, конечно, убийственны: запрет на въезд в Литву, Латвию и Эстонию для самого Лукашенко, сотрудников его администрации, руководителей избирательных комиссий, минюста, МВД и прокуратуры Белоруссии.

При этом в Эстонии, например, белорусский лидер никогда не был и уж точно туда в ближайшее время не собирался. Зато в другой стране Балтии, Литве, нашла убежище его главная соперница — кандидат на президентских выборах Светлана Тихановская (по официальным данным, за неё проголосовало лишь 10%).

Минск уже ответил зеркально — в тот же день, 31 августа, главу белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича отказались пускать обратно в Белоруссию, куда он попытался вернуться после рабочей поездки по Польше. Как вы понимаете, вместе со многими другими католическими деятелями митрополит Кондрусевич выступает за «западный вектор» и против Лукашенко.

Сторонница президента Лукашенко с флагом Белоруссии на митинге в Минске. Фото: REUTERS

Правда, если смотреть на опыт России, которая живёт под санкциями уже шесть лет, реальные западные меры могут быть куда серьёзнее нынешнего невъездного списка. Это и запрет госкорпорациям брать кредиты и обслуживаться в иностранных банках. Это и репрессии против «неправильных» коммерческих фирм. (Так в 2014 году Россия под давлением Запада была вынуждена ликвидировать авиакомпанию «Добролёт» — за то, что она летала из Москвы в Крым).

На этом фоне антибелорусские меры «атлантических партнёров» выглядят блёкло. А ведь ещё 14 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель пригрозил Минску жёсткими мерами. Тогда же в СМИ просочились данные, что ЕС готовит санкционные списки против нескольких десятков белорусских чиновников. И… пока всё, ни санкций, ни списков.

США, тоже громко выражавшие озабоченность белорусскими делами, теперь так же грозно молчат.

При этом когда их интересам реально что-то угрожает, чёрные списки составляются быстро. Недавно туда угодила китайская корпорация «Хуавей», один из крупнейших в мире производителей смартфонов и телекоммуникационных устройств. Вина китайцев заключалась в том, что они слишком уж активно заходили на триллионный рынок оборудования для сетей сотовой связи следующего, пятого поколения (5G). А американцы этот рынок им уступать не хотят…

Вот и гадай теперь: то ли это обычный бюрократический бардак в Вашингтоне и Брюсселе, то ли в реальном давлении на белорусское руководство они не заинтересованы. Тогда напрашивается следующий вопрос: почему?

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Александр Домрин, политолог-международник, доктор юридических наук: Санкции Запада против Лукашенко декларативны, поскольку его всё равно надеются использовать против России

— У главного мирового игрока, США, сейчас интересный период: все заняты президентской гонкой накануне выборов. Кто победит - Трамп или Байден, — пока сказать сложно. И контроль со стороны Америки за её сателлитами в Европе, прежде всего, странами Балтии, ослаблен. Поэтому я не исключаю, что антилукашенковский чёрный список — самодеятельность трёх прибалтийских республик с их привычкой бежать впереди паровоза. В данном случае — выполнять волю Вашингтона ещё до его конкретного приказа.

Политолог Александр Домрин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лукашенко же как опытный игрок пригрозил «прибалтийским тиграм» ответными шагами. Например, полностью прекратить транзит их товаров (скажем, из Литвы в Китай и обратно по железной дороге, которая идёт через Белоруссию и Россию). Прибалты заявили, что это им не страшно, но, видимо, поняли, что дальнейшие действия могут выйти боком. Поэтому с дополнительными санкциями решили повременить.

А вот сам «коллективный Запад», на словах оставаясь грозным, к реальным шагам переходить не спешит. Ровно по той же причине, по какой он терпит самого настоящего, без шуток, «последнего диктатора Европы» — Мило Джукановича, который управляет Черногорией с 1991 года. Там были и репрессии против оппозиции, и коррупция, и фальсификация выборов. Но зато Джуканович — свой человек, ведёт страну в НАТО и ЕС.

Предположу, и в случае с Минском Запад по-прежнему надеется оторвать его от Москвы и использовать как антироссийский таран. Отсюда и скромные санкции, словно оставляющие лазейку: вернись, мол, к нам — и всё простим.

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