Губернатор Приамурья Василий Орлов: «Деньги на ремонт дорог в 2021 году в приоритете будем направлять в районы»

Губернатор Василий Орлов распорядился направить большую часть средств дорожного фонда в районы. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области ускорят ремонт сельских автодорог: при распределении дорожного фонда в 2021 году средства будут направляться в первую очередь в муниципалитеты. По словам губернатор Василия Орлова, в предыдущие годы приоритет отдавался ремонту дорог в Благовещенске, теперь акцент будет делаться на местные и региональные трассы. Губернатор поручил региональному министерству транспорта до 1 октября оперативно внести изменения в планы будущей дорожно-ремонтной кампании на 2021 год и увеличить статьи расходов на ремонт дорог в районах Приамурья.

- За последние несколько лет на ремонт дорог Благовещенска были направлены сотни миллионов рублей, при этом в муниципалитеты Приамурья значительно меньшие суммы, - отметил Василий Орлов. - Нужно изменить эту практику и перераспределить деньги между районами, даже если при этом придется уменьшить финансирование ремонта улиц Благовещенска.

В 2020 году на ремонт дорог в Амурской области было выделено 13,2 млрд. рублей. Из них 7,5 млрд. рублей составляют федеральные средства, еще 1,3 млрд рублей – субсидия муниципальным образованиям. Кроме того, 1,3 млрд рублей выделяется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», реализуемого в Благовещенске. Еще 4,6 млрд. рублей было направлено на строительство моста через реку Зея.

Кроме увеличения финансирования на реконструкцию районных автодорог Василий Орлов также распорядился закупить для муниципалитетов новую дорожную технику. Она необходима для качественного ремонта и поддержания автотрасс в рабочем состоянии. Несколько единиц техники в этом году уже было приобретено по инициативе губернатора, машины отправились в районы. Василий Орлов поручил региональному Минсельхозу проработать вопрос и с обеспечением дорожной техникой крупных фермерских хозяйств.

- Агрокомпании, базирующиеся в селах, представляют собой единственный источник дохода для местных жителей, а руководители компаний зачастую помогают соцучреждениям и следят за сельскими дорогами. Возможно, стоит обеспечить такие социально ответственные компании дорожной техникой, которую они смогут использовать для содержания дорог в районах, - предложил губернатор. - Естественно, для них нужно продумать и процесс работы, и условия использования техники.

Ранее губернатор Приамурья проверил, как идет строительство важного федерального объекта – моста через Зею. По проекту на строительство Зейского моста отводят 42 месяца, но подрядчики готовы закончить все работы за 30 месяцев, сэкономив год времени. Если их планы осуществятся, то движение по новому мосту откроется в конце 2022 года. Общая стоимость нового моста составляет около 19,5 миллиарда рублей, львиную долю средств на его строительство выделяет федеральный бюджет.