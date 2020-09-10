В 2021 году реальные зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%

Аналитики предсказали рост зарплат в 2021 году Фото: REUTERS

Рост реальной зарплаты в России в 2021 году может составить порядка 3,5-4%. К таким выводам в ходе исследования пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

Наиболее заметен рост зарплат будет в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде, уверены аналитики.

«Главным двигателем повышения зарплат в России останется экономический рост, основанный на потребительской активности населения. Исследования показывают, что спрос на товары и услуги сегодня по многим позициям заметно выше, чем год назад, в августе 2019 года. Кроме этого, конъюнктура внешних рынков остается в целом вполне благоприятной для России», - пояснил «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Аналитик добавил, что в апреле-мае текущего года на фоне пандемии коронавируса объем российского экспорта снизился на треть по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период. Однако уже в июне ситуация начала стабилизироваться и выходить на докоронавирусный уровень.