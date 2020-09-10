Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая 11 сентября Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров 11 сентября проведет переговоры с главой китайского МИД Ван И. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в четверг, 10 сентября.

- на полях заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в столице России в очном формате пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой министерства иностранных дел Китая Ван И, - говорится в распространенном сообщении.

Первоочередное внимание главы ведомств уделят состоянию и перспективам российско-китайского стратегического партнерства на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также некоторым наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки. Министры обсудят результаты заседания Совета глав МИД Шанхайской организации, процедуру подготовки к саммиту государств - постоянных членов Совбеза Организации объединенных наций, а также тематику взаимодействия в ООН, БРИКС, в формате РИК, проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона и положение дел с ядерной программой Ирана.