Россияне стали пить меньше алкоголя

В марте 2020 года розничные продажи алкоголя в России снизились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно последним данным статистики, в настоящее время россияне ежегодно выпивают на 2-3 литра алкоголя меньше, чем жители европейских стран. При этом общее употребление алкоголя на территории России на протяжении 10 лет также снижается. Об этом сообщил внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По словам специалиста, с 2010 года россияне уменьшили потребление алкоголя почти вдвое. Если раньше в среднем ежегодно выпивалось 18 литров, то сегодня – 9,5 литров. Дополнительно Евгений Брюн отметил, что алкоголь может применяться в оздоровительных целях, однако, в небольших количествах. Так, суточная доза вина не должна превышать 20 миллилитров. Однако это не касается людей, имеющих проблемы со здоровьем.

«Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, с генетическими и ферментативными сбоями, алкоголь находится под запретом. Такой человек не может безопасно употреблять алкоголь в любой дозе», — заявил Брюн.

Также известно, что в 2020 году россияне стали меньше тратить на алкоголь. «Российская газета» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском» сообщает, что в марте 2020 года розничные продажи алкоголя в России снизились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.