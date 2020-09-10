Эксперт рассказал, когда может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу Фото: REUTERS

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться через год - к осени следующего года за счет вакцинации и естественного течения заболевания. Такое мнение высказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов

«Перенесенное заболеванием формирует иммунитет, длительность его мы еще оцениваем. Но те, кто переболел весной и летом, пока повторно не заболевают. Надеемся, что иммунитет будет более-менее продолжительным», - отметил он.

Лиознов уточнил, что для коллективного иммунитета требуется наличие антител у 67-70 процентов населения. На данный момент в стране он составляет около 20 процентов.

Однако, по его словам, в течение нескольких месяцев появятся сразу несколько вакцин от коронавирусной инфекции. Лиознов указал на то, что сейчас в мире разрабатывается более 100 вакцинных препаратов, и стоит ожидать «какой-то прорыв в ближайшие месяцы, когда будет накоплено достаточно данных».

«Вакцины будут, это лишь вопрос времени для регистрации и наработки нужного количества вакцины, чтобы она была доступна. В ближайшие полгода появятся несколько препаратов для профилактики», - заявил специалист.

Напомним, в России началась финальная фаза испытаний российской вакцины «Спутник V». Около 40 тысяч добровольцев будут наблюдать минимум полгода. Однако большую часть россиян планируют привить уже в течение 9-12 месяцев. В Москве вакцинация от коронавируса уже началась в среду, 9 сентября.