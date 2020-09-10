ЕС продлил антироссийские санкции по Украине на полгода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 10 сентября, Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России из-за Украины. Согласно представленному заявлению Совета Евросоюза, ограничения будут действовать еще полгода до 15 марта 2021 года.

Ограничения вводятся в отношении лиц и организаций, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», и предусматривают ограничения на поездки, а также заморозку активов в странах Евросоюза.

Всего в «черном списке» находится 175 человек и 44 организации.

Решение о продлении санкций вступит в силу после соответствующей публикации в Официальном журнале Евросоюза в пятницу, 11 сентября.

Напомним, в конце июня Евросоюз продлил секторальные экономические санкции в отношении, введенные в 2014 году на фоне кризиса на востоке Украине. Ограничения будут действовать до 31 января 2021.