Мишустин: Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сохранит социальную направленность

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Федеральный бюджет России на 2021-2023 годы сохранит ориентир на достижение национальных целей развития, предусмотренных в национальных проектах. По сообщению пресс-службы правительства со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, бюджет также сохранит социальную направленность.

"Правительство завершает работу по подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность и ориентир на достижение национальных целей развития, сформулированных президентом. Бюджетный пакет будет направлен в Госдуму не позднее 1 октября", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что экономика страны в 2020 году столкнулась с рядом трудностей. Новый проект был разработан с учетом всех актуальных изменений, с целью возврата к экономическому росту. Помимо бюджета на грядущий год, был создан прогноз социально-экономического развития до 2023 года. Он учитывает социальные обязательства государства перед гражданами. Главный приоритет в нем также отдается реализации национальных целей.