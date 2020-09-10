Леонид Слуцкий обвинил Литву во вмешательстве в дела Беларуси Фото: REUTERS

Внесенная в сейм Литвы резолюция относительно соглашений Москвы и Минска является прямым и неприкрытым вмешательством в дела суверенных государств, что не способствует стабилизации, а лишь продолжает подогревать ситуацию в Беларуси. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий

Ранее в сейм Литвы внесли резолюцию, которая призывает международное сообщество не признавать новые договоры, заключенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, потребовать, чтобы Москва «не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии», а также «не поддерживала действия нелегитимного белорусского лидера».

«Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал. Призываем своих коллег из сейма дать возможность белорусам самим разобраться с тем, что происходит в их собственной стране, без давления и подсказок извне», - заявил депутат.

Напомним, ранее Литва, а также Латвия и Эстония запретили въезд 30 белорусским гражданам, включая Лукашенко. МИД Беларуси пообещал адекватно ответить на подобные санкции прибалтийских стран