Ученые бьют тревогу: дикая природа находится в "катастрофическом упадке" Фото: Евгения ГУСЕВА

Ученые предупреждают, что та ситуация, в которой на данный момент находится дикая природа очень опасная.

Сообщается, что из-за человеческих разрушений она оказалась в "катастрофическом упадке", который "не показывает никаких признаков замедления". Об этом говорится в докладе WWF, пишет BBC. Согласно основным данным, популяции диких животных сократились более чем на две трети менее чем за 50 лет.

- Дикая природа находится "в свободном падении", поскольку мы сжигаем леса, вылавливаем слишком много рыбы и уничтожаем дикие территории, где обитают звери, - приводит издание слова Тани Стил (Tanya Steele), исполнительного директора WWF.

Также доктор Эндрю Терри, директор по охране природы Лондонского зоологического общества (ZSL), считает, что если ничего не изменится, то популяции, несомненно, продолжат сокращаться, что приведет к исчезновению диких животных.