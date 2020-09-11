В России назвали имена авторов провокации с задержанием 33 россиян

Задержанных в тот день довольно грубо «нарядили» в наручники. Фото: кадр видео

Инцидент с задержанием 33 россиян в Белоруссии накануне президентских выборов можно отнести к открытой провокации с участием украинской стороны. Об этом военкору kp.ru Александру Коцу рассказал сотрудник российских спецслужб. Источник также назвал имена основных авторов разработки провокации.

По его словам, этих людей можно найти в доме № 5\7 на улице Паторжинского в Киеве. Там находится 5-е Управление Департамента контрразведки Службы Безопасности Украины. Вот их имена и должности:

1. Сотрудник 2-го отдела 5-го Управления Владислав Долгозвяг.

2. Начальник отдела контрразведки 3-го Управления ГУ СБУ по Донецкой и Луганской областям Алексей Загайнов.

3. Его зам Дмитрий Туревич.

4. Старший следователь по особо важным делам 2-го отдела 1-го управления досудебных расследований Главного следственного управления СБУ подполковник юстиции Томусяк Александр Станиславович.

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