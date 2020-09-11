Почему о задержании 33 россиян первым узнал посол Украины в Минске, рассказал источник

Момент задержания россиян. Фото: скрин видео

Операция по задержанию 33 граждан России накануне президентских выборов в Белоруссии произошло в Минске. Однако первее всех о случившемся узнала не российская сторона и не белорусская, а украинская. Такое мнение высказал сотрудник российских спецслужб. О том почему так получилось он рассказал в интервью с военкором kp.ru Александром Коцем.

По словам источника, о задержании россиян первым узнал посол Украины в Минске. Об этом, как уверен собеседник, свидетельствует его доклад в Киев от 30 июля.

Также по мнению нашего информатора, если бы не было причастности украинской стороны к этой провокации, едва ли глава украинской дипмиссии так оперативно узнал бы о случившемся.

- При этом и Служба безопасности Украины, и Служба внешней разведки Украины открестились от причастности к этой операции. А новый начальник Главного управления разведки Минобороны незалежной Кирилл Буданов и вовсе заявил, что это провокация ФСБ, - рассказал kp.ru сотрудник российских спецслужб.

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