МВД установило, где ел Навальный перед посадкой в самолёт

Следователям пришлось опросить 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политик Алексей Навальный накануне приступа в самолёте жил в гостинице "Xander Hotel" с рестораном "Velvet", снимал квартиру для встречи с соратниками и был в "Венской кофейне" в томском аэропорту, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что следователи продолжают доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального 20 августа в Омске.

- Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль, - сообщили в МВД России.