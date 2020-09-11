Эксперты объяснили, почему российские вузы редко попадают в международные рейтинги

Почему российские вузы, редко попадают в международные рейтинги Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Представители российских вузов рассказали, почему высшие учебные заведения из РФ редко занимают высокие строчки в международных рейтингах. Эксперты утверждают, что сами критерии составления рейтингов включают очень много пунктов, которых у российских вузов нет по объективным и историческим причинам.

«У них есть прописанные правила, по которым они считаются. Рейтинг считается за несколько лет, учитывает, сколько нобелевских лауреатов было в вузе по этой теме, количество профессоров, которое там работает, цитирование публикаций и многое другое», — цитирует ответственного секретаря приемной комиссии Университета ИТМО Алексея Итина ФАН.

При этом эксперт добавил, что как только тот или иной российский вуз начинает участвовать в каком-либо рейтинге, он сразу занимает почетную строчку.

Еще одним препятствием для участия в рейтингах является устоявшаяся в России система специалитета, в то время как в иностранных вузах действует болонская система бакалавриата и магистратуры. Из-за этого так же возникают несостыковки с сложности в оценке образовательной системы, объяснил ответственный секретарь приемной комиссии Педиатрического университета Виктор Пузырев.

Напомним, в этом году на фоне пандемии коронавируса абитуриентам предоставили выбор, как подавать документы на обучение в университеты. Выпускники школ могли заполнить форму через личный кабинет на сайте университета и через портал Госуслуг, передает сайт argumenti.ru.