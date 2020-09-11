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Названы регионы России, где 11 сентября не будут продавать алкоголь

В этот день отмечается Всероссийский день трезвости
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы регионы, где 11 сентября 2020 года не продают алкоголь

Названы регионы, где 11 сентября 2020 года не продают алкоголь

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

11 сентября традиционно отмечается Всероссийский день трезвости. В целях поддержания здорового образа жизни в ряде российских регионов в этом году 11 сентября решено было отказаться от продажи алкоголя. В итоге, пятницу нельзя купить спиртные напитки в Калининградской, Саратовской, Иркутской, Кемеровской областях и в Удмуртии.

Во многих регионах также пройдут акции и марафоны в поддержку трезвого образа жизни, передает «Российская газета».

Добавим, что, по словам замминистра здравоохранения России Олега Салагая, на сегодняшний день потребление алкоголя в России составляет 9,16 литра на душу населения в год. По данным экспертов, это в два раза меньше, чем десять лет назад. В связи с этим в России примерно на 6% сократилась заболеваемость алкогольными психозами и почти на 10% смертность от случайных отравлений алкоголем.

При этом отметим, что по данным Росстата, в первой половине 2020 года в России незначительно выросло потребление спиртного. Так, водки в стране было продано на 1,7% больше, чем в первом полугодии 2019 года, вина - на 3,1%, вина игристого и шампанского - на 1,4%, пива и пивных напитков - на 2,9%.