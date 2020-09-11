Песков рассказал о готовности системы здравоохранения к новой вспышке коронавируса

Песков сказал, что ситуация с коронавирусом сейчас уже разительно отличается от той, что в которую попала страна весной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу заявил журналистам, что система здравоохранения РФ готова к новому росту инфицированных коронавирусом. Но, по данным Пескова, пока наблюдается лишь незначительное повышение показателей в регионах.

"Мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах, это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что в повышенной "ковидной" готовности находится вся система здравоохранения страны".

Песков отметил, что ситуация сейчас уже разительно отличается от той, в которую попала страна весной.

Напомним, что в середине марта ВОЗ объявило пандемии коронавируса в мире. С тех пор в России зафиксировано 1 051 874 случая заражения коронавирусом. Жертвами стали 18 365 человек. По данным на 11 сентября выздоровели 868 107 человек.