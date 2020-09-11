Почти половина россиян считает, что их материальное положение в течение года не изменится

По мнению ряда экспертов, в 2020 году одним из факторов, влияющих на доходы граждан, выступила пандемия коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным опроса ВЦИОМ, 41% россиян считает, что их материальное положение в течение года не изменится. В ходе исследования, которое проводилось в августе этого года, было опрошено 1600 респондентов.

Согласно результатам, текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, 49% оценивают его как среднее. Только 32% респондентов охарактеризовали положение в стране негативно, это на 9% меньше, чем в мае 2020 года. Таким образом, на данный момент индекс экономического положения в России вернулся к уровню до пандемии коронавируса.

Также известно, что 8% россиян положительно оценивают материальное положение семьи. Ещё 60% граждан определяют материально положение семьи как среднее. И около 26% опрошенных недовольны уровнем достатка своей семьи.

По мнению ряда экспертов, в 2020 году одним из факторов, влияющих на доходы граждан, выступила пандемия коронавируса. Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на данный момент правительство страны планирует выделить дополнительные 35 млрд руб. на поддержку граждан, потерявших работу из-за пандемии.