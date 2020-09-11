О чем будут говорить Путин и Лукашенко в Сочи 14 сентября, рассказали в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в понедельник, 14 сентября, в Сочи, и обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства, а также союзничества двух стран. Об этом сообщили в Кремле.

Как отмечается в сообщении в ходе встречи белорусский и российский лидеры уделят особое внимание перспективам интеграции в рамках Союзного государства, а также крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Напомним, 3 сентября в Минске прошла официальная встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с его белорусским коллегой Романом Головченко, а затем во Дворце Независимости и с Лукашенко.

За неделю до своего визита столицу Белоруссии глава российского правительства созвонился со своим белорусским премьером. Они обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Москвы и Минска, укрепление взаимодействия в формате Союзного государства и график российско-белорусских контактов на правительственном уровне