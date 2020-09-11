Россия вернулась к летнему уровню заболеваемости коронавирусом

Специалисты 8 день подряд регистрируют более 5 тысяч заразившихся Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперштаб 11 сентября сообщил, что число подтвержденных за сутки случаев заражения COVID-19 в России оказалось максимальным с 30 июля. Специалисты 8 день подряд регистрируют более 5 тысяч заразившихся.

Число заразившихся в сутки увеличилось на 5 504. Всего, согласно официальным данным портала стопкоронавирус.ру, в стране заболело 1 051 874 человек.

Выздоровели 868 107 пациентов, из которых 5 734 за последние сутки. Доля вылечившихся после коронавируса россиян достигла 82,5%.

Количество пациентов, продолжающих лечение в данный момент, вновь сократилось - до 165 402. Сейчас в стране болеют 15,7% инфицированных.

Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 102 человека. За все время пандемии зафиксировано 18 365 умерших от новой инфекции.

В Центральной России в целом за сутки инфекция подтверждена у 1 502 человек. Этот показатель превысил летний максимум, зарегистрированный 15 июля.