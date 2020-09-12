Последние новости на утро 12 сентября 2020: Первая партия российской вакцины «Спутник V» направлена в регионы

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 12 сентября 2020 года: Первая пилотная партия российской вакцины "Спутник V" для профилактики коронавируса направлена в регионы. Об этом сообщили в Минздраве. Сыворотка отечственного производства прошла все необходимые испытания и, таким образом, выпущена в гражданский оборот. Над разработкой ее состава трудились ученые из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ. В ведомстве отметили, что планируется отработать логистические цепочки доставки сыворотки в субъекты и отследить ее распределение и организацию вакцинации граждан. В первую очередь вакцина нужна людям, относящимся к группам повышенного риска.

Посольство России в США направили в Госдепартамент Соединенных Штатов ноту с просьбой не переводить российского летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму. По словам поста РФ в США Анатолия Антонова, с этой просьбой в ведомство обратились родственники россиянина. Ранее жена осужденного заявляла, что в частной тюрьме условия содержания ее супруга будут хуже.

Из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным власти Германии допустили введение санкций против "Северного потока-2". Они готовы рассмотреть все варианты, включая приостановку строительства газопровода. По мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса, решение, которое может быть принято в "подходящее время", относительно проекта, в частности будет зависеть именно от России и ее заинтересованности в расследовании произошедшего с блогером.

И напоследок о погоде. Бабьему лету - быть! Синоптик Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что хорошая погода будет радовать жителей Приморья в третьей декаде месяца. После 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части страны. Затем, согласно прогнозу, оно должно придти в центр Европейской страны, только потом теплые деньки придут к жителям Урала и Сибири.