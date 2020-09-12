Кто желает «наказать» Россию за «Северный поток — 2», рассказали в Германии

США активно выступает против строительства газопровода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт прокомментировал ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Он отметил, что происшествие с оппозиционером могут использовать, как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии.

В начале этой недели ФРГ заявила о возможных санкциях против газопровода "Северный поток — 2". Такое заявление раскритиковал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, отметив, что в проекте заинтересованы многие европейские компании.

Гердт рассказал, что ситуация с Навальным активно обсуждалась в бундестаге Христианско-демократическим союзом. Было предложено использовать закрытие газопровода, как способ наказания для России.

"Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим. (ХДС. — Прим. Ред.) очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов", — заявил Герд в беседе с телеканалом "360".

Немецкий политик думает, что ХДС подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы Германии, отметив, что подобные дебаты отдаляют страну от суверенности.

Герд также сказал, что Социал-демократическая партия Германии, придерживается другого мнения, призывая дождаться выводов следствия по Навальному.

Напомним, что строительство "Северного потока — 2" предполагается завершить уже в 2021 году. Проект подразумевает создание газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его протяженность от побережья России через Балтийское море до Германии составляет 2468 км по двум ниткам.

США выступают против строительства газопровода. Реализация «Северного потока-2» повлечет для Штатов убытки в сфере продвижения в ЕС продаж американского сжиженного природного газа.

Несколько раз США и ЕС приходили к выводам, что «Северный поток-2» необходимо остановить, но пока все решения оставались на этапе разговоров.