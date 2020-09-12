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Коронавирус Covid-19

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 40 миллионов

За прошедшие сутки медики сделали 356 тысяч анализов
Анастасия РЫШКОВА
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Медики провели более 40 миллионов тестов на коронавирус

Медики провели более 40 миллионов тестов на коронавирус

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число проведенных российскими медиками тестов на коронавирус превысило 40 миллионов.

Только за прошедшие сутки врачи сделали 356 тысяч тестов среди потенциальных больных и уже выздоровевших пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 40,2 млн тестов на коронавирус. За прошедшие сутки сделано 356 тыс. тестов", - говорится в сообщении.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в середине марта. По последним данным оперштаба, в России коронавирусом заразилось 1 057 362 человек. Из них выздоровели 873 535. Жертвами коронавируса в России стали 18 484 пациентов.

11 августа президент Владимир Путин заявил о том, что российские медики стали первыми в мире, сумевшими зарегистрировать вакцину от коронавируса. Тестовые поставки «Спутник V» поступят в российские регионы до понедельника.

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