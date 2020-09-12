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Зюганов оценил конкурс по лучшему использованию Мавзолея Ленина

Лидер КПРФ заявил, что подобные мероприятия поджигают страну изнутри
Анастасия РЫШКОВА
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Зюганов раскритиковал идею конкурса использования мавзолея

Зюганов раскритиковал идею конкурса использования мавзолея

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал стартовавший конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея Ленина, объявленный Союзом архитекторов.

Политик выразил мнение, что подобное мероприятие - это откровенная провокация со стороны тех, кто не отвечает за стабильность в стране.

Лидер КПРФ отметил, что такими действиями поджигается страна изнутри. Он призвал провокаторов успокоиться, иначе им придется бежать, если они «подожгут Россию» - сказал Зюганов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Союз архитекторов России организовал конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

К участию были приглашены дипломированные архитекторы, авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры и рядовые жители РФ и стран СНГ.

Им предложено подготовить эскиз проекта ре-использования мавзолея. Также в рамках конкурсной программы они должны разработать маршрут, соединяющий здание на улице Воздвиженка с комплексом на Красной площади.

Победителей объявят 13 ноября 2020 года.

Напомним, что после смерти Владимира Ильича Ленина было принято решение о бальзамировании его тела, которое поместили в мавзолей. Несколько раз выдвигались идеи о захоронении вождя, но представители партии КПРФ выступали против подобных предложений, подчеркивая, что тело Ленина и так находится ниже уровня земли.