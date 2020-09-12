Соловьев показал необычное применение автомата Калашникова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал фотографию, которая показывает, что известный всему миру автомат Калашникова можно использовать не только в качестве огнестрельного оружия. Снимок с необычным применением АК-47 появился в субботу, 12 сентября, на странице журналиста в Telegram.

На фото изображено, как с помощью автоматов Калашникова запускают двигатель автомобиля. Дело в том, что автомат отличным проводником тока, поэтому теоретически с помощью него возможно завести машину с разряженным аккумулятором, если проводов для «прикуривания» под рукой не оказалось.

- Дай «прикурить». Калашников рулит, - подписал фото Владимир Соловьев.

«Калашников» является самым распространённым оружием в мире: за более полвека его производства выпустили примерно 70 миллионов автоматов различных модификаций. На вооружение АК-47 приняли в 50 государствах мира.