Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в подмосковном Щелкове Фото: REUTERS

В подмосковном Щелкове в субботу, 12 сентября, совершил жесткую посадку легкомоторный самолет SportStar. Катастрофа случилась в районе села Душоново, сообщили представители российского МЧС.

Сообщение о крушении самолета поступило от очевидцев примерно в 17:00 по московскому времени. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился только один человек. Предположительное место падения самолета – частично заполненный водой песчаный карьер. На поверхности воды видны обломки суда и раскрывшаяся парашютная система.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям, пилот воздушного судна погиб. В настоящее время спасатели ищут его тело. Для проведения поисково-спасательных работ привлекли 36 специалистов и 11 единиц спецтехники. На место также направлены также ГИМС, водолазный отряд.