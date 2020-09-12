В Иране за убийство казнили борца смешанного стиля Навида Афкари Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иранские власти привели в исполнение казнь 27-летнего борца смешанного стиля Навида Афкари. Его обвинили в убийстве охранника и участии в антиправительственных акциях протеста. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщило агентство Fars. Афкари был казнен сегодня утром.

Суд Ирана постановил, что Навид Афкари в 2018 году убил охранника в городе Шираз, а также неоднократно принимал участие в антиправительственной уличной демонстрации.

Накануне американский президент Дональд Трамп призвал власти в Тегеране не приводить в исполнение смертный приговор в отношении иранского спортсмена. Лидер Соединенных Штатов заявил, что весь проступок Афкари заключался в участии в антиправительственном митинге, которые провели местные жители против «ухудшающейся экономической ситуации и инфляции» на территории государства.

Кстати, Иран недавно потребовал от Интерпола содействия в поимке президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани.