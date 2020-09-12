В США призвали готовиться к крупной войне c Россией и Китаем

В США призвали готовиться к новой крупной войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый глава штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун сравнил потери и риски возможной войны Штатов с Россией и КНР со Второй мировой войной. Об этом говорится в докладе генерала «Ускорить изменения или проиграть», отрывки из которого опубликованы в издании Defense News.

- Для победы в будущем военном конфликте с российской и китайской стороной ВВС Соединенных Штатов необходимо избавиться от устаревшего оборудования и программ, которые не способны противостоять подобным крупным угрозам, - говорится в докладе.

По мнению Брауна, колоссальная нагрузка на американский бюджет заставит принимать сложные решения, от которых невозможно будет уклониться. Предыдущие шаги, отметил генерал, не отвечают быстро меняющимся элементам в противостоянии с Россией и Китаем.

Глава ВВС США добавил, что возможное противостояние не будет похоже на конфликт последних двух десятилетий – она якобы будет сопоставима со Второй мировой войной.