Скрытый горельеф нашли во время реставрации ВДНХ

На ВДНХ найден ранее скрытый горельеф. Фото: страница в "ВКонтакте" Сергея Собянина

Рабочие нашли ранее скрытый горельеф в ходе реставрации 64-го павильона ВДНХ. Аналог таком горельефу есть на станции метрополитена «Нарвская» в Санкт-Петербурге. О необычной находе рассказал московский мэр Сергей Собянин на своей странице в социальной сети ВКонтакте в субботу, 12 сентября.

- В торце круглого зала расположилась скульптурная композиция «Праздничный Ленинград». На горельефе изображается шествие горожан у Финляндского вокзала. Это – один из двух сохранившихся до наших времен скульптурных горельефов ВДНХ, большая редкость. Над этой композицией трудились несколько именитых мастеров, - написал глава столицы России.

Сергей Собянин добавил, что изначально данный павильон станции назывался «Ленинград и Северо-Запад», а потом был перестроен и ныне известен под названием «Оптика». После завершения реставрации в нем будет открыто выставочное пространство «РЖД».

Как писал сайт kp.ru, несколько лет назад во время прокладки кабеля в павильоне «Верблюдоводство» на ВДНХ нашли клад из серебряных монет 1921-1924 годов выпуска.