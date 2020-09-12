Минздрав США обвинили в редактировании отчетов по коронавирусу Фото: Олег УКЛАДОВ

Американское министерство здравоохранения и социальный службы штатов неоднократно редактировали отчеты по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, чтобы они соответствовали словам и позиции президента страны Дональда Трампа. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает телевизионная компания CNN, ссылаясь на собственный источник.

Речь идет о еженедельных отчетах федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединённых Штатов, в которым раскрывается сводка по распространения вируса, а также прогнозы и экспертные оценки.

Телекомпания отмечает, что сводки публиковались не в первозданном настоящем виде, который соответствовал действительности, а сперва поступали специалистам американского Минздрава, где в них вносились правки согласно последним заявлениям Дональда Трампа.

Конкретных примеров и доказательства такого обвинения CNN не приводит, равно как и сроков того, когда это практиковалось. При этом отмечается, что действия министерства укладываются в политику Белого дома, который якобы «пытается занизить опасность пандемии». CNN также не исключает, что эксперты ЦКПЗ могут намеренно действовать не в интересах лидера США, в связи с чем была необходима редактура их отчетов.

Напомним, что даже по официальный сводкам ситуация с эпидемией в США была одной из самых тяжелых в мире. Эксперты объяснил, что высокий уровень распространения коронавируса в Штатах был вызван большим количеством международных связей и отсутствием жестких карантинных правил.