Дом в Приморье частично обрушился после взрыва Фото: Предоставлено очевидцами

В одном из жилых домов в селе Вознесенка Хорольского района Приморского края произошел взрыв, в результате кирпичное здание частично разрушено. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы произошедшего, они же прислали нам фотографии с места событий.

Сигнал о взрыве в двухэтажном жилом доме на улице Первомайская д.2, поступил около пяти утра воскресенья по местному времени (22:00 субботы мск). После взрыва начался пожар, он уже потушен. Жители села говорят, что взрыв произошел в квартире номер 4 на втором этаже, где находится ее хозяин, пока неизвестно. Спасатели считают, что он может быть под завалами, ведутся поиски человека.

Взрыв прогремел в двухэтажном доме, расположенном в селе Вознесенка Фото: Предоставлено очевидцами

По предварительным данным, больше никто не пострадал: люди самостоятельно покинули дом, разъехались по родственникам.

Дом не газифицирован. Причины произошедшего выясняются. Однако, по словам соседей, хозяин взорванной квартиры – бывший военный, он постоянно что-то собирал и пилил. Жильцы предполагают, что взорвалась «какая-то граната».