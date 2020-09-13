Шойгу поздравил танкистов с профессиональным праздником

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов бронетанковых войск, а также работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником – Днём танкиста.

Этот день в нашей стране с 2006 года ежегодно отмечается в Вооруженных силах России во второе воскресенье сентября, и в этом году праздник приходится на 13 сентября.

В поздравительном приказе главы Минобороны подчеркивается, что «на протяжении всей истории существования бронетанковых войск их личный состав с честью выполняет служебный долг, демонстрирует беспримерное мужество и отвагу, самоотверженность и преданность Отечеству».

«Вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности нашей Родины поистине неоценим», - отметил Сергей Шойгу, добавив, что современное поколение танкистов с честью продолжает славные традиции своих предшественников.

Министр также сказал, что «высокой оценки заслуживает труд конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, которые создают образцы бронетанковой техники, отвечающие самым передовым мировым стандартам».

Он поблагодарил всех за добросовестную службу и ратный труд, пожелав крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо России.