При стрельбе в ТЦ в штате Индиана погиб человек

Случаи стрельбы в США - не редкость Фото: REUTERS

В США произошел очередной случай стрельбы в торговом центре. В этот раз выстрелы раздавались в одном из ТЦ города Мишуока (штат Индиана), в результате погиб по один человек. Об этом в ночь на воскресенье сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Из-за стрельбы в здании пришлось эвакуировать всех посетителей и сотрудников торгового центра. Другие подробности – число пострадавших, есть ли у полиции подозреваемые в стрельбе, а также личность погибшего – пока не приводятся.