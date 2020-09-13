Соловьёв назвал Ефремова алкоголиком и ничтожеством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что после смертельной аварии актер Михаила Ефремова не сделал для себя выводов. Он назвал артиста «ничтожеством, алкоголиком, наркоманом и преступником», а также обвинил его в отсутствии боли и раскаяния.

При этом Соловьёв также осудил действия адвоката актера Эльмана Пашаева, из-за поведения которого, по мнению телеведущего, Ефремова приговорили к значительному сроку заключения - артист был осужден на восемь лет колонии.

«Ефремов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что человека убил. У него так и нет никакого раскаяния. У него нет боли. У него нет сочувствия. Он же человека убил. А ему наплевать», — заявил журналист в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Напомним, ранее Соловьев определил Ефремову «место в аду» за стихотворение, которое актер написал в память о погибшем в дорожно-транспортном происшествии Сергее Захарове, и зачитал в зале суда. По словам телеведущего, актеру надо дать отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Кроме того, тогда он назвал артиста «убийцей» и «пьяным ничтожеством», слова которого демонстрируют самолюбование