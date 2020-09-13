Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко открыли новый медкомплекс в Сертолово

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко открыли новый медкомплекс в Сертолово. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.​

В Ленинградской области появился еще один новый современный медицинский центр: амбулаторно-поликлинический комплекс в Сертолово состоит из детской и взрослой поликлиники, стоматологического и диагностического отделений, станций скорой и неотложной помощи. На открытие медцентра приехал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко он осмотрел новый корпус клиники и познакомился с врачами.

Медицинский центр будет состоять из семи корпусов, сейчас запущен первый из них. На строительство клиники областной бюджет выделил 3,2 млрд. рублей.

- Мы очень хотели, чтобы эта поликлиника получилась современной и высокотехнологичной, — рассказал Александр Дрозденко. - Область заявила проект строительства рядом с этим поликлиническим комплексом детской областной клинической больницы. Сегодня мы с Михаилом Альбертовичем обсудим параметры заявки для участия в федеральных программах.

Детская поликлиника будет принимать по 250 детей в день (в стационаре смогут разместится 20 маленьких пациентов), взрослая – до 500 человек за смену (взрослый стационар рассчитан на 100 мест). Как отметил Михаил Мурашко, медицинский центр отвечает всем современным требованиям, включая бережливые технологии и оптимизацию процессов. Они позволяют пациентам сэкономить время ожидания в очереди и как можно быстрее попасть на прием к специалистам. Результаты обследования каждого пациента хранятся в электронной истории болезни. Это современный подход, который позволяет применить в том числе и систему электронного бенчмаркинга - критерии оценки качества ведения пациента. Лечебные учреждения Ленинградской области активно используют технологии хранения изображения и электронные архивы. Следующий шаг в цифровизации региональной медицины - внедрение искусственного интеллекта для прочтения снимков.

Новый медицинский центр примет первых пациентов уже на следующей неделе. Заработают участковые службы, педиатрические, профилактика патологий беременных, гинекологическое отделение, диспансеризация, а также отделение водных процедур. Поликлинический комплекс будет обслуживать не только жителей Сертолово, но и пациентов из других населенных пунктов Ленинградской области.

На втором этапе строительства в Сертолово появится комплекс областной детской больницы на 500 мест, состоящий из шести корпусов. Также по проекту строители возведут административно-учебный корпус, лабораторный корпус с аптекой, пищеблок, гараж на 32 автомобиля и другие медицинские и административные здания.

Нацпроект «Здравоохранение» в Ленинградской области является одним из приоритетных: в 2019 году на его реализацию был выделен 1 миллиард 126 миллионов рублей. Часть этих средств пошла на закупку нового медицинского оборудования и транспортных средств. В десятках лечебных учреждений был сделан капитальный ремонт.

- В рамках национального проекта «Здравоохранение» за 2019 год построены 11 фельдшерско-акушерских пунктов и приобретено 48 передвижных медицинских комплексов, - рассказывал губернатор Александр Дрозденко. - По темпам развития выездных форм медицинской помощи Ленинградская область опережает многие субъекты России.