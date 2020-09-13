К резиденции Лукашенко в Минске стянули водометы и десять БТР Фото: REUTERS

В воскресенье, 13 сентября, десять бронетранспортеров и другую спецтехнику стянули к Дворцу Независимости в Минске, где находится одна из рабочих резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как передаёт РИА Новости, десять бронетранспортеров с военными стоят у забора дворца со стороны здания «ЭКСПО», а с другой стороны стоят машины с водометами. Неподалеку от президентской резиденции также можно увидеть джипы с наваренными сверху рамами, кроме того, милицейские автобусы и автозаки.

Расположенную рядом площадь Государственного флага, в центре которой стоит высокий флагшток, оцепили солдаты внутренних войск.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии с 9 сентября, и в воскресенья на них собирается больше всего протестующих. Как писал сайт kp.ru, в ожидании анонсированной акции в Минске уже начались точечные задержания, правоохранительные органы усиливают меры безопасности, и готовы перекрыть центральные проспекты, в случае если несанкционированный марш состоится