Трамп призвал казнить стрелявшего в заместителей шерифа в Калифорнии Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп призвал приговорить к смертной казни стрелка, который вчера, 12 сентября, ранил двоих заместителей шерифа округа Лос-Анджелес в Калифорнии, в случае, если пострадавшие правоохранители погибнут в больнице. Об этом глава Соединенных Штатов написал в воскресенье на своей странице в социальной сети Twitter.

- Если заместитель шерифа погибнут, то убийцу необходимо осудить на смертную казнь. Это является единственный способом это остановить!, - написал Дональд Трамп.

Напомним, что сегодня неизвестные открыли огонь по двум заместителям шерифа округа Лос-Анджелес, которые находились в патрульной машине. В результате нападения оба правоохранителя получили многочисленные огнестрельные ранения, они были доставлены в местную больницу в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время за их жизнь борются врачи.

Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения, однако преступников пока что не смогли опознать.