Единый день голосования в России 13 сентября завершился

Единый день голосования в России завершился Фото: Иван МАКЕЕВ

Единый день голосования в России 13 сентября подошел к концу. В 21:00 по московскому времени закрылись последние избирательные участки в Калининградской области, где проходили выборы депутатов в местные советы восьми муниципалитетов.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявила, что голосование на выборах прошло конкурентно, максимально открыто и прозрачно.

Напомним, что единый день голосования в России в этом году растянулся на три для из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Выборы разного уровня прошли в 83 регионах государства за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов.

В четырех субъектах прошли довыборы депутатов Государственной думы России, в 11 регионах – голосование за кандидатов в депутаты законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц, еще в двух глав регионов выбрали депутаты законодательных собраний.

Как сообщал сайт kp.ru, МВД сообщило, что не выявило нарушений в результате выборов, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня голосования по стране.

Напомним, что сайт kp.ru ведет трансляцию оглашения предварительных итогов единого дня голосования 13 сентября 2020 сотрудниками ЦИК