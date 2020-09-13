Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

На Кипре выявили коронавирус у россиянки

Женщина переносит заболевание бессимптомно
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
За последние сутки на Кипре медики выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки на Кипре медики выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки на Кипре медики выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, и одна из инфицированных на греческом юге острова – гражданка России. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщило министерство здравоохранения Республики Кипр.

Уточняется, что россиянка получила специальное разрешение, чтобы навестить дочь, проживающую на острове вместе со своей семьей. В кипрском аэропорту женщина сдала тест на COVID-19, который показал положительный результат. Причем у нее не наблюдается никаких симптомов этого заболевания, передает ТАСС.

С начала пандемии в греческой части Кипра, по данным местного Минздрава, заразились коронавирусом 1526 человека, зафиксировано 22 летальных исхода, вылечились 1280 больных. Уже пятый день подряд здесь выявляют не более троих инфицированных.

А вот на турецком севере острова, где в общей сложности зарегистрировано всего 593 случая заражения, эпидемическая обстановка за последнюю неделю резко ухудшилось, и в воскресенье там выявили 20 новых инфицированных.