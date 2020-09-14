Глава Минздрава назвал причину роста числа заражений коронавирусом в некоторых регионах России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил небольшой рост числа заражений коронавирусом в некоторых регионах страны возвращением домой отпускников. При этом он отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в целом по России стабильная.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», - сказал глава Минздрава в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Михаил Мурашко также напомнил всем, как важно сейчас соблюдать предписания медиков и санитарно-эпидемиологические правила безопасности, в том числе о необходимости вакцинации от гриппа. Министр пояснил, что это нужно, чтобы избежать тяжелых последствий от наложения нескольких инфекций: прививка создаст дополнительную защиту для организма осенне-зимним сезоном.

«И, конечно же, нужно помнить, что в случае появления симптомов заболевания не нужно подвергать риску окружающих и соблюдать изоляцию для того, чтобы в том числе локализовать распространение инфекции», - подытожил Мурашко.

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