ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения коронавирусом в мире

За минувшие сутки в мире выявлено почти 308 тысяч новых случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось почти на 308 тысяч и превысило 28,6 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за прошедший день в мире выявлено 307930 новых инфицированных. Это рекордный показатель с начала пандемии: предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября – 306857 заразившихся за 24 часа.

Всего же к вечеру воскресенья, 13 сентября, в общей сложности в разных странах медики зафиксировали 28 637952 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 917417 человек.

Большинство случаев заражения – 14 699174 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 508705 человек. За сутки в этом регионе выявлено 132464 новых заразившихся, умерли 3308 больных.