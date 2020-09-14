Автоэксперт прокомментировал идею разрешить управлять автомобилем с 16 лет

В России могут разрешить управление автомобилем с 16 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автоэксперт одобрил инициативу разрешить в России управление автомобилем с 16 лет. Вячеслав Субботин уверен, что молодые люди обладают отличной реакцией и справятся с управлением транспортным средством даже лучше, чем более взрослые водители.

«Молодые люди обладают лучшей реакцией, чем люди в возрасте. Кто у нас побеждает в гонках? Люди, которым совсем мало лет. Они выносливые и быстрые. Отсутствие опыта — это главная причина, почему дают не с 12—13 лет», — цитирует Субботина RT.

При этом автоэксперт добавил, что современная техника, которой оснащают автомобили, вполне может компенсировать начинающим водителям отсутствие опыта.

«Современные автомобили компенсируют отсутствие опыта своими внутренними системами, элементами автоматического вождения. В них есть удержание в полосе, автоматическое торможение, предупреждение, ремни самостоятельно подтягиваются… Поэтому вполне разумно снизить возраст до 16 лет», — добавил специалист.

Напомним, ранее с инициативой снизить возрастной ценз для водителей выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он отметил, что молодые люди в возрасте 16-17 лет уже могут быть официально трудоустроены, жить и учиться отдельно от родителей, а значит, возможно наделить их также правом управлять автомобилем, передает Пятый канал.