Онищенко объяснил, что значит антирекорд по зараженным COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всемирная организация здравоохранения назвала антирекорд по заражению коронавируснй инфекцией – 13 сентября болезнь подтвердилась у 308 тысяч человек во всем мире. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко призвал не паниковать из-за указанных цифр.

По словам депутата, эти данные вполне объяснимы: осенью традиционно начинается сезон болезней, возобновились занятия в школах и вузах, закончился сезон отпусков. Все это способствует всплеску заболеваемости.

- В панике нет смысла, а вот строго выполнять рекомендации для безопасности необходимо. Сегодня в школах измеряют температуру – это оправданная мера. К тому же, решается вопрос с вакцинацией от COVID-19. Но необходимо также прививаться от гриппа, - заключил Онищенко беседе с ФАН.

Он напомнил, что прививка от гриппа поможет дифференцировать инфекцию. Если же человек заболеет сразу двумя заболеваниями, то простуда пройдет легче, так как будет иммунитет.

Еще один совет от парламентария, как можно реже посещать массовые мероприятия. Пока для таких событий не пришло время, но и тотальные запреты вводить не стоит.

- Также хочу предостеречь от избыточных запретительных мер. Акцент нужно делать именно на специфической профилактике. Нельзя идти по пути тотальных запретов, — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее ВОЗ сообщала, что в общей сложности в мире подтверждено свыше 28,6 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 917 тыс. заболевших, сообщает газета "Известия".