ВОЗ прогнозирует рост смертности от коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в октябре и ноябре показатель смертности от коронавируса в Европе увеличится. Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в октябре и ноябре показатель смертности от коронавируса в Европе увеличится. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», - отмечает Клюге. Подобный прогноз объясняется ростом числа инфицированных из-за второй волны эпидемии.

На данный момент более 29 млн человек в мире заражены коронавирусом. Также зафиксировано более 900 тысяч случаев летальных исходов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки 13 сентября. Большинство новых случаев выявлено в Индии (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилии (43,7 тысячи). Более десяти тысяч случаев за сутки выявлено в Испании (12,1 тысяч) и Аргентине (11,5 тысяч).