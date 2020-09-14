Тихановская высказалась о встрече Путина и Лукашенко

Светлана Тихановская заранее отказалась признавать соглашения, которые достигнут на встрече Лукашенко и Путина в Сочи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что все договорённости, принятые на проходящей сегодня, 14 сентября встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, "новая власть" не принимает и будет пересматривать".

Тихановская также отметила, что ей очень жаль, что президент Путин выбрал "вести диалог не с белорусским народом".

Напомним, в понедельник, 14 сентября, в Сочи проходит встреча президентов России и Беларуси. На ней главы государств должны обсудить ситуацию в Беларуси и реструктуризацию долга республики. Переговоры пройдут в формате "один на один", без участия журналистов.

Лукашенко уже прилетел в Россию, сообщал ранее сайт KP.ru.

Сайт также сообщал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова, что на встрече не планируется подписание никаких документов.