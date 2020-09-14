Глава парламента Крыма прокомментировал отказ ЕС признать выборы на полуострове

Константинов прокомментировал отказ ЕС признавать выборы в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Европейский союз продолжает демонстрировать "неадекватную" позицию, когда отказывается признавать результаты выборов в Крыму.

- Мы равнодушно относимся к их реакции на ситуацию в Крыму, потому что их позиция с первого дня крымского референдума была неадекватной. Ее неадекватность заключается в отказе реально воспринимать ситуацию и попытаться понять, что произошло с Крымом, - заявил Константинов и отметил, что жителям Крыма позиция Евросоюза по поводу их голосования безразлична.

Выборы губернатора в Севастополе и выборы в крымский парламент прошли в воскресенье, 13 сентября.

Напомним, Россия считает Крым своей территорией после проведённого в марте 2014 года референдума о присоединении территории к РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США ввели против России ряд санкций и не признали вхождение региона в состав РФ.