Федеральный форум «Живые Инклюзивные практики» пройдет на самарской площадке

форум будет интересен не только людям с инвалидностью, но и тем, ко с ними работает. Фото: правительство Самарской области

22 сентября стартует федеральный форум «Живые инклюзивные практики». Он продлится три дня и закончится 24 сентября. Форум пройдет на площадке Самарской области. Организатором выступит Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный Ресурсный Центр», при реализации проекта используются средства президентского гранта.

Форум пройдет в формате онлайн, поэтому поучаствовать в нем могут все желающие. Главным образом он рассчитан на представителей некоммерческого сектора государственных и культурных учреждений, а также руководителей ведущих инклюзивных проектов и гражданских активистов с инвалидностью. Участники должны быть старше 18 лет.

Форум включает в себя образовательную программу по пяти направлениям: INC:ТЕАТР, INC:АКТИВ, INC:ТУРИЗМ, INC:МЕДИА и INC:ТАНЦЫ. Участников ждут лекции, мастер-классы, тренинги и дискуссии, а также онлайн выставка.

Узнать подробности о программе и зарегистрироваться можно на сайте проекта https://incforum.ru/ Получить дополнительную информацию можно у исполнительного директора форума – Анастасии Мазалковой по тел. 8 (987) 919-32-90, e-mail inclusiainfo@yandex.ru.