Видео погони за детьми, убегавшими от полиции на родительской машине, показал СК. Фото: кадр из видео СК России

Следственный комитет России опубликовал видео погони за детьми, которые пытались скрыться от преследования патрульным автомобилем на родительской машине. Кадры с видеорегистратора полицейского автомобиля правоохранительное ведомство показало в понедельник, 14 сентября.

Напомним, что серьёзное ДТП с участием трех детей случилось рано утром 13 сентября недалеко от города Одинцово. Белая «Тойота Камри» на 22 километре Минского шоссе на полной скорости влетела в отбойник, пытаясь скрыться от преследования. В салоне автомобиля оказались дети: 12-летний водитель, который взял ключи от машины своего отчима и позвал друзей покататься, и двое его приятелей (13-летние мальчик и девочка).

На опубликованных кадрах видно, что водитель на большой скорости пытался оторваться от преследования, но в какой-то момент не смог справиться с управлением и влетел в разделительное ограждение.

По данным сайта kp.ru, дети успели проехать на машине почти 30 километров. В настоящее время все трое лежат в больнице с многочисленными переломами, ушибами и ссадинами.