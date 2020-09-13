Удирали от полиции: стали известны подробности серьезного ДТП на Минском шоссе с участием трех детей

В салоне авто были дети - 12-летний водитель и два пассажира (13-летние мальчик и девочка). Фото: принтскрин видео.

Стали известные некоторые подробности серьезной аварии, случившейся ранним утром в воскресенье недалеко от города Одинцово. Напомним, белая «Тойота Камри» на 22 километре Минского шоссе влетела на бешеной скорости в отбойник. В салоне оказались дети - 12-летний водитель и два пассажира (13-летние мальчик и девочка). Как так вышло, что они рассекали одни по трассе да еще в такое время, выясняют в полиции.

Но, как сообщил «КП» источник в областном управлении МВД, их пытались остановить сотрудники ГИБДД. Однако подросток, управлявший иномаркой, продолжил движение. Началось преследование. После чего ДТП и случилось. Опыта у малолетнего водителя, очевидно, нет - и он не справился с управлением.

По данным «КП», детвора успела проехать почти 30 км. Мальчик, сидевший за рулем, взял ключи от машины дома у своего отчима. И позвал покататься друзей.

Сейчас все трое находятся в больнице. У детей многочисленные переломы, ушибы и ссадины.

Стало известно, что один из пострадавших мальчиков увлекается футболом, занимаясь в ФК «Зоркий» (играет в качестве нападающего). В одной из социальных сетей у него закрытый профиль, однако по дате посещения видно, что парень в сознании и заходит на свою страничку.