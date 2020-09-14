Всероссийская акция Минздрава России на Кузбасе: «Победить ВИЧ можно только совместными усилиями»

Фото: Минздрав России.

Экспресс-тестирование проходило с 10 по 14 сентября в 5 городах региона: Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 400 жителей.

Фото: Минздрав России.

Главный областной специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Кемеровской области, главный врач ГБУЗ «Кузбасский Центр по профилактике и борьбе со СПИД» Татьяна Булатова рассказала, что Кузбасс второй раз принимает участие во Всероссийской акций «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Фото: Минздрав России.

- Даже в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции нельзя останавливать работу по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, - уверена Татьяна Булатова. - В ходе акции человек получает возможность не только сдать тест на ВИЧ, но и получить персональные ответы на личные вопросы, касающиеся своего поведения, образа жизни.

Фото: Минздрав России.

Заведующий социально-правовой работы и охраны труда, главный правовой инспектор Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Инга Шишко рассказала, что профсоюзы Кузбасса поддерживают акцию Минздрава России.

- Победить ВИЧ-инфекцию мы можем только совместными усилиями, ведь здоровье людей — это наша главная базовая ценность. В наших первичных профсоюзных организациях мы распространяем наглядные материалы, демонстрируем видеоролики, предоставленные областным центром-СПИД, и помогаем организовывать бесплатное и анонимное экспресс-тестирование прямо на рабочих местах, - сказала Инга Шишко.

Фото: Минздрав России.

ВАЖНО!

Прочему именно презерватив лучшая защита от ВИЧ?

Качественный презерватив и правильное его использование предохраняет от ВИЧ. Ведь презерватив не пропускает инфекции, передающиеся половым путем.

Фото: Минздрав России.

Разумеется, он не защищает на все 100% – может банально порваться или соскочить, особенно если использовать его не слишком умело. Однако многие исследования показали его высокую эффективность против ВИЧ.

Фото: Минздрав России.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Впереди Республика Алтай

С 15 по 18 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Республики Алтай: Турочаке, Майме, Усть-Коксе, Онгудае, Горно-Алтайске. Тестирование проводится с помощью слюновых тестов и займет всего 15 минут, за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru