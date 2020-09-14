Теперь население Чувашии знает, что его ждет в ближайшие 5 лет

По официальным данным, временно исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев набрал 82% избирательских голосов.

Он согласился прокомментировать ход выборов и то, каким образом оказался впереди.

По мнению Олега Николаева, «избирательная кампания прошла ровно, без явных перекосов» и нарушений. Но, конечно, было непросто организовать весь комплекс необходимых традиционных мер и соблюсти новые требования по обеспечению, во-первых, эпидемиологической безопасности, во-вторых, информационной прозрачности. Выборы в республике были достаточно конкурентными. Приехали наблюдатели из разных регионов. Подключилось максимальное количество общественников. Был организован Штаб общественного наблюдения за выборами, создан Единый информационный центр, где журналисты, эксперты, представители партий и кандидатов могли следить за ходом голосования.

Что касается собственного прорыва, то его Олег Николаев объяснил следующим образом: «Как кандидат и как самовыдвиженец я ставил перед собой задачу подготовить для жителей Чувашии конкретную и действенную программу на ближайшие пять лет, чтобы люди выбирали кандидата, исходя из того, какие меры и изменения будут реализованы в период действия нового Главы». Теми же правами пользовались и другие участники избирательной кампании.